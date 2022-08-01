Зерноводы Туркменистана заготовили 1,5 миллиона тонн пшеницы

CentralAsia (TM) - На расширенном заседании кабмина Туркменистана 29 июля курирующий сферу АПК вице-премьер Аннагелди Язмырадов доложил президенту Сердару Бердымухамедову об успешном выполнении плана по сбору урожая пшеницы.

Как пишет госинформагентство ТДХ, Язмырадов заявил следующее: «трудолюбивые земледельцы страны, засыпав в закрома Родины около 1 миллиона 500 тысяч тонн зерна, с честью выполнили договорные обязательства».

В телерепортаже о заседании также говорится о сборе 1,5 миллиона тонн.

Как отмечает издание «Хроники Туркменистана», с 2020 года в стране план по сбору пшеницы составляет 1,4 миллиона тонн.

Таким образом, в этом году хлеборобы либо значительно перевыполнили план, хотя об этом в тексте ТДХ не говорится, либо редакторы госинформагентства и телеканала совершили одинаковую ошибку, или в своем отчете ошибся вице-премьер. Для отчета вице-премьера это ошибка достаточно серьезная. Она может косвенно указывать на то, что для отчетов цифры подгоняются под план и не соответствуют реальным объемам собранного урожая.

Тем не менее президент Бердымухамедов поздравил хлеборобов с успешным выполнением договорных обязательств по заготовке пшеницы.

В 2020 году план по урожаю зерна сократили с 1,6 до 1,4 миллиона тонн, но увеличили по хлопку с 1 миллион 50 тысяч тонн до 1 миллиона 250 тысяч тонн.