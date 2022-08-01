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Бердымухамедов поставил задачи Минбезопасности в области охраны конституционного строя
Сердар Бердымухамедов
Сердар Бердымухамедов

CentralAsia (TM) -  Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов провел заседание Государственного совета безопасности, в ходе которого поставил задачи обеспечения лучшей координации в области борьбы с угрозами и вызовами времени. Об этом сообщила в понедельник официальная газета «Нейтральный Туркменистан».

Поручения президента прозвучали после доклада, сделанного министром безопасности страны Гурбанмыратом Аннаевым, об итогах деятельности ведомства за семь месяцев, о реализуемых мерах по защите государственных интересов, поддержанию стабильности в обществе, а также о ходе реализации программы развития возглавляемого органа на 2022-2028 годы.

По сообщению туркменского издания, Бердымухамедов заострил внимание на первоочередных задачах, стоящих перед этим ведомством в контексте охраны конституционного строя и территориальной целостности страны.

Глава государства заявил, что следует уделять приоритетное внимание обеспечению скоординированной деятельности с профильными силовыми структурами в борьбе с различными угрозами и вызовами времени и адресовал соответствующие поручения, сообщила газета.

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