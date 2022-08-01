В Узбекистане за сутки выявлено 38 инфицированных COVID-19

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CentralAsia (UZ) - На 1 августа в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 243 131. В течение прошедших суток зафиксировано 38 (накануне – 42) новых случаев, сообщает Минздрав.

Больше всего заболевших зарегистрировано в столице (8) и по 3 новых случая в Джизакской, Наманганской, Самаркандской, Сырдарьинской, Ташкентской, Ферганской и Хорезмской, областях.

За день выздоровели 59 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 24 094).

На лечении находятся 1200 больных COVID-19.