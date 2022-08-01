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Австралийские ученые разработали пластырь от COVID, который эффективнее вакцин в 11 раз
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Ученые из Университета Квинсленда разработали пластырь, который показал более эффективный результат, чем традиционная вакцинация от COVID-19 методом инъекции. Выводы исследования, проведенного на мышах, опубликованы в журнале Vaccine.

В ходе работы, спонсируемой биотехнологической компанией Vaxxas, специалисты провели анализ коэффициента полезного действия вакцины Hexapro и пластыря Vaxxas от вируса SARS-CoV-2. Проверять работоспособность препаратов решили на штаммах омикрон и дельта. Результаты экспериментов показали, что пластырь гораздо лучше помогает бороться с новыми вариантами вируса, чем вакцина — в 11 раз эффективнее.

Как уточняется, пластырь представляет собой платформу, которая через микрочипы доставляет препарат в слои дермы, богатой иммунными клетками. На данный момент компания ускоряет доработку продукта и готовится к крупным клиническим исследованиям для последующего внедрения в массовое производство.

По словам генерального директора Vaxxas Дэвида Хоуи, в ходе масштабных лабораторных испытаний «пластырь с вакциной на основе белка показал высокую эффективность».

«Мы доказали способность вакцины, доставляемой в организм при помощи пластыря, нейтрализовать все известные варианты коронавируса, вызывающего COVID-19», - сказал он.

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