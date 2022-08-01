В Узбекистане двое сельчан украли оборудование для майнинга криптовалюты на $300 тысяч

CentralAsia (UZ) - В органы внутренних дел города Навои с заявлением обратился 27-летний гражданин, сообщивший о краже неизвестными 30 устройств «Антмайнeр Т19» общей стоимостью 3,2 млрд сумов (около $300 тыс). Об этом сообщает пресс-служба Центра кибербезопасности МВД Узбекистана.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 статьи 169 УК РУз (Кража).

В ходе следствия два украденных устройства были обнаружены у 23-летнего жителя Юнусабадского района Ташкента, который является специалистом по ремонту майнинговых устройств.

В беседе с представителями правоохранительных органов молодой человек рассказал, что устройства украли двое 27-летних жителей одного из сел Карманинского района Навоийской области.

Позже данные граждане были задержаны. В доме одного из них были обнаружены 11 устройств «Антмайнeр Т19».

В настоящее время ведутся поиски остальных лиц, причастных к преступлению.