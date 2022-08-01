Войска РФ усиливают группировку на Криворожском направлении и ведут бои у Бахмута, - Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - Российские войска ведут бои в направлении Бахмута со стороны Покровского. Украинские войска отбили атаку на соседний Соледар. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 1 августа.

По информации Генштаба, в районе Донецка со стороны российских войск были попытки наступать на Марьинку и Пески, ВСУ отразили эти атаки.

На Славянском направлении войска РФ силами разведывательной группы пытались уточнить размещение позиций украинских войск в направлении Мазановки, успеха не имели, группа отошла.

Кроме того, Генштаб сообщает, что российские войска усиливают свою группировку на Криворожском направлении.

В акватории Черного моря увеличилось количество российской авиации и флота: сейчас там шесть носителей ракет «Калибр», пишет Генштаб.