ISW : Российские силы провели наземные атаки к Изюму и создают условия для наступления к Изюм-Славянску (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 31 июля на 1 августа опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

Российские силы провели ограниченные наземные атаки к юго-западу и северо-западу от Изюма, что согласуется с оценкой ISW о том, что российские силы могут создавать условия для наступления к северо-западу от нынешней линии Изюм-Славянска.

Выводы института:

Российские войска продолжают наземные атаки северо-западнее Славянска, северо-восточнее Северска, восточнее и южнее Бахмута.

Российские войска добились незначительных успехов в районе Авдеевки и продолжают наземные атаки в направлении Авдеевки и Пескова.

Российские власти начали набор добровольцев в Невский и Ладожский батальоны в Ленинградской области.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков.

Усилие поддержки 2 - Южная ось.