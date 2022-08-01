ISW : Российские силы провели наземные атаки к Изюму и создают условия для наступления к Изюм-Славянску (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 12:09, 01 августа 2022
- Просмотров: 753
CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 31 июля на 1 августа опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
Российские силы провели ограниченные наземные атаки к юго-западу и северо-западу от Изюма, что согласуется с оценкой ISW о том, что российские силы могут создавать условия для наступления к северо-западу от нынешней линии Изюм-Славянска.
Выводы института:
Российские войска продолжают наземные атаки северо-западнее Славянска, северо-восточнее Северска, восточнее и южнее Бахмута.
Российские войска добились незначительных успехов в районе Авдеевки и продолжают наземные атаки в направлении Авдеевки и Пескова.
Российские власти начали набор добровольцев в Невский и Ладожский батальоны в Ленинградской области.
В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).
Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.
Supporting Effort 1 — город Харьков.
Усилие поддержки 2 - Южная ось.