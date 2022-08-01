В Ташкенте пройдут переговоры Узбекистана, Турции и Азербайджана

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте на этой неделе впервые пройдут трёхсторонние переговоры глав министерств иностранных дел, торговли и транспорта Узбекистана, Турции и Азербайджана. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

Переговоры организуются согласно договорённостям президентов трёх государств.

«В повестку дня переговоров вошли вопросы дальнейшего развития межрегионального сотрудничества, перспективы сотрудничества в сферах инвестиций, инноваций, транспорта, коммуникаций», — отметил Шерзод Асадов.

Ожидается, что президент Шавкат Мирзиёев примет глав МИД Турции и Азербайджана.