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В Казахстане найдены мертвыми двое служащих Национальной гвардии

CentralAsia (KZ) -  Двое служащих Национальной гвардии найдены мертвыми в двух регионах страны с разницей в несколько часов, передают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Сначала в воинской части города Степногорска Акмолинской области мертвым нашли военнослужащего 1995 года рождения.

«29 июля около 21.00 часов, выполняя службу в качестве дневального по автопарку, военнослужащий срочной службы рядовой Уразбай Н.А. отпросился у дежурного по автопарку сходить в туалет. Через некоторое время он был обнаружен в кладовом помещении автопарка в повешенном состоянии», - сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что рядовой Уразбай был призван панфиловским отделом по делам обороны Жетысуской области осенью 2021 года.

Другой инцидент произошел в селе Баскудук Мунайлинского района Мангыстауской области.

«30 июля в 5.15 в воинскую часть поступила информация о том, что старший сержант Мергалиев А.С. совершил суицид путем самоповешения. При выяснении обстоятельств стало известно, что около 3.30 часов ночи супруга обнаружила мужа в туалете дома в подвешенном состоянии», - заявили в Нацгвардии.

В сообщении говорится, что начальник караула специальной комендатуры старший сержант Абылай Мергалиев 1990 года рождения был женат, имел дочь. В рядах Национальной гвардии служил с 2015 года.

После сообщений о гибели двух служащих Нацгвардии появилась информация о том, что кадет Военного колледжа в городе Щучинск Акмолинской области, находившийся в суточном наряде, получил ранение. Информацию подтвердили в министерстве обороны. Сообщается о начале расследования.

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