Ученый из Таджикистана признал себя виновным в подстрекательстве к терроризму в Австралии

CentralAsia (TJ) - Ученый из Таджикистана - преподаватель Университета Западной Австралии Абдусалом Одиназода признал себя виновным в подстрекательстве к терроризму за рубежом, сообщает новостное агентство West Australian.

Одиназода был задержан 22 декабря 2020 года у себя дома в австралийском городе Перт по обвинению в пропаганде терроризма и распространении материалов экстремистского характера в интернете. 54-летнему ученому-биохимику грозит до 6 лет тюремного заключения.

Агентство West Australian 1 августа сообщило, что Абдусалом Одиназода, который по мнению властей, является одним из самых опасных людей в стране, признался в подстрекательстве к экстремистским нападениям за рубежом. Согласно официальному сообщению, в феврале полиция Австралии начала расследование в отношении Абдусалома Одиназода после того, как он выложил в интернете «видео с призывом к насилию».

«Абдусалом Одиназода попал в поле зрения федеральных властей в феврале 2020 года после того, как стало известно о размещении им в соцсетях контента, «призывающего к совершению актов политически мотивированного насилия» в Таджикистане. Спустя два месяца Федеральная полиция Австралии провела обыски в доме 54-летнего ученого и изъяла ряд электронных устройств. Однако только в декабре бывшему биохимику было предъявлено официальное обвинение в подстрекательстве к терроризму, за которое предусмотрен до 6 лет тюремного заключения», - пишет West Australian.

Агентство отмечает, что гражданин Таджикистана должен был предстать перед судом в следующем году, но 1 августа окружной суд штата Вашингтон объявил, что процесс продолжаться не будет. В ходе слушаний прокуроры сообщили суду, что они после признания подсудимого себя виновным сняли с него два обвинения и теперь он должен предстать перед судом по трем обвинениям. О каких обвинениях, кроме подстрекательства к терроризму, идет речь – неизвестно. Сообщается, что преступления ученый-биохимик совершал в период с января по март 2019 года. Приговор Абдусалому Одиназода будет вынесен в этом месяце.

Одиназода более десяти лет работал преподавателем Университета Западной Австралии в городе Перт и с момента задержания находится за решеткой.

Реакции властей Таджикистана на последнее признание Одиназода не последовало. В начале 2018 года в Душанбе сообщили, что в отношении Абдусалома Одиназода возбуждено уголовное дело по двум статьям УК – публичных призывах к насильственному изменению конституционной власти и призывах к экстремистской деятельности через Интернет.

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