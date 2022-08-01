Тимур Бекмамбетов займется реализацией проекта на тему каракалпакского эпоса «Кырк-Кыз»

Тимур Бекмамбетов

CentralAsia (UZ) - Кинорежиссер Тимур Бекмамбетов согласился принять участие в реализации проекта на тему каракалпакского эпоса «Кырк-Кыз». Об этом в интервью «Фергане» рассказал руководитель Национального агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов.

По словам Абдухаликова, добро на участие в проекте режиссер дал во время своего посещения VI международного конгресса «Культурное наследие Узбекистана — основа нового Ренессанса», который прошел в июле этого года в Самарканде.

«Мы договорились с режиссером Тимуром Бекмамбетовым, который также посетил Конгресс, о реализации проекта на тему каракалпакского эпоса “Кырк-Кыз”», — сказал Абдухаликов.

«Кырк-Кыз» (Сорок девушек) — каракалпакский героический эпос, записанный со слов народного сказителя Курбанбая Тажибаева. В «Кырк-Кыз» героиня Гулаим и сорок подруг, девушек-воительниц, а также ее возлюбленный Арыслан ведут борьбу против войск калмыцкого хана Суртайши и иранского правителя Надир-шаха. Освободив Хорезм, Гулаим и Арыслан создают правительство из представителей четырех народностей, населяющих страну: каракалпаков, туркмен, узбеков и казахов.

Тимур Бекмамбетов — российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, клипмейкер. Основатель кинокомпании Bazelevs. Родился в 1961 году в Гурьеве (ныне Атырау, Казахстан). В 1987 году окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени А. Островского по специальности «художник театра и кино». Затем переехал в Москву, где сначала снимал рекламные ролики, а спустя некоторое время занялся созданием полнометражных картин. Популярность ему принесли ленты «Ночной Дозор» и «Дневной Дозор». В 2005 году его пригласили в Голливуд, он занят в ряде проектов группы кинокомпаний Fox.

В октябре прошлого года в рамках XIII Международного кинофестиваля «Жемчужина Шелкового пути» кинокомпания Бекмамбетова Bazelevs, Национальное агентство кинематографии Узбекистана и студия «Казахфильм» подписали соглашение о совместном производстве мультфильма «Ходжа Насреддин».