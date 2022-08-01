В Казахстане задержаны граждане Узбекистана по подозрению в «хранении наркотиков»

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CentralAsia (UZ) - Сотрудники отдела по противодействию наркопреступлениям департамента полиции Мангистауской области задержали нескольких граждан Узбекистана.

По информации пресс-службы департамента, их поймали «во время закладок наркотиков». В полиции утверждают, что при мужчинах «нашли 740 граммов наркотиков».

«При обыске по месту работы одного из задержанных изъято наркотическое средство «мефедрон», общим весом 200 граммов и «марки» в количестве 20 штук, весом около 10 граммов. Данная группа лиц, в целях сбыта осуществляли заготовки крупных партий наркотиков для раскладки на территории города Актау и получали денежные средства от продажи на электронные кошельки», - сообщили в пресс-службе департамента Мангистауской области.

В ведомстве добавили, что подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Начато уголовное дело по статье «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».