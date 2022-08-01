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В Узбекистане в июле продукты питания подешевели на 1%

CentralAsia (UZ) -  В июле замечено снижение потребительских цен на 0,1% относительно прошлого месяца, сообщает Госкомстат Узбекистана.

По данным статистического ведомства, больше всего на снижение цен повлиял сезонный фактор. За месяц продукты стали дешевле на 1%. Но цены на непродовольственные товары и услуги наоборот подорожали на 0,9% и 0,3%.

Из продуктов подешевели фрукты и орехи (-14,2%), овощи (-1,7%) и молочные продукты (-0,9%). В то же время выросли цены на: сахар (1,3%), мясо (1%), зерновые культуры (1%).

Несмотря на дефляцию в этом месяце, темп роста инфляции в годовом выражении ускорился до 12,3%, в мае этот показатель составлял 12,2%.

Помимо этого, цены на пропан для автомобилей выросли на 13,2%, а бензин подорожал на 11,3%. Но стоимость авиабилетов, наоборот снизились на 3,9%.

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