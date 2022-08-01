Аномальная жара станет для Центральной Азии нормой, - эксперты

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CentralAsia (KZ) - Рекордные температуры воздуха становятся нормой для Центральной Азии. Эксперты говорят, средняя температура воздуха будет повышаться с каждым годом: сильные волны тепла будут чаще выделяться, станут более интенсивными и будут длиться дольше.

Почему они так считают, выясняли в CABARasia.

Таджикистан

В Таджикистане установилась аномальная жара, которой не было почти 80 лет. Таджикский эколог говорит о том, что из-за глобального изменения такой рост температуры станет более интенсивным и продолжительным.

В начале июле 2022 года в Таджикистане наблюдалось колебание температуры воздуха от +33 до +43 градусов Цельсия. Средняя температура по стране за весь месяц по прогнозам метеорологов может составить до +37 градусов. В июле 2021 года этот показатель +27,7 градусов, а в июле 2020 года – +25,4 градусов.

В Агентстве по гидрометеорологии Таджикистана сообщили, что в июле в стране наблюдается аномальное повышение температуры воздуха до 45-47 градусов Цельсия, которое может негативно сказаться на здоровье населения. По данным агентства, в последний раз столбик термометра поднимался до отметки +47 градусов 78 лет назад, в 1944 году в посёлке Айвадж на территории нынешнего Шахритусского района Хатлонской области.

В Таджикистане климат резко континентальный, а из-за горного рельефа температуры существенно отличаются в долинах и в высокогорьях. Для долин юго-запада республики, например, средняя температура в июле составляет около 30°.

Казахстан

В Казахстане аномальная жара тоже бьет рекорды 30-летней давности – +45,5 градусов зафиксировали на западе страны, сообщает «Казгидромет». Большую часть июля западная часть страны, а также южные регионы находились под влиянием субтропических воздушных масс, что и обусловило аномальную жару. Штормовое предупреждение было объявлено в 11 регионах Казахстана.

Из-за высоких температур в некоторых городах загорается тополиный пух, пожарные выезжают на десятки вызовов. В стране также горят леса и поля. Только за сутки в Алмате потушили три пожара в горах.

А в Туркестанской области из-за жары поднялось цементно-бетонное покрытие трассы Самара-Шымкент и вздулся участок дороги «Западная Европа – Западный Китай».

В некоторых регионах страны люди проводят обряд «тасаттык» – моление с просьбой о дожде путем жертвоприношения.

Более 200 человек в месяц обращаются в скорую помощь из-за жары, сообщил вице-министр здравоохранения Казахстана Вячеслав Дудник на брифинге 27 июля. За июль с диагнозом «эффекты воздействия высокой температуры» в скорую помощь обратились 211 человек. В июне эта цифра составляла 234 человека.

Нелегко и животным. В зоопарке Алматы для них проводят водные процедуры.

«Мы установили бассейны медведям, закупили специальные разбрызгиватели. Обезьянам даем бананы со льдом. Тяжело на них смотреть. Некоторые животные заболели, но мы делаем все, что в наших силах», – рассказывает работница алматинского зоопарка Римма Нарбаева.

По данным «Казгидромет», в августе в пяти регионах страны ожидается засуха – Мангистауской, Кызылординской, Кустанайской, Карагандинской и Актюбинской областях. Кроме того, аномальная жара может привести к активному таянию ледников возле Алматы. Моренные озера (образованные в результате движения и таяния ледника) в горах Алматы несут потенциальную угрозу мегаполису, говорят специалисты «Казселезащиты».

«Мы сейчас активно ведем работу. Если будет такая же высокая температура, есть большая угроза. В этом сезоне в полном объеме заработала автоматизированная система мониторинга ледниковых озер. Она состоит из 31-й станции, все они размещены высоко в горах. С их помощью следят за температурой воды, воздуха, интенсивностью осадков и влажностью грунта. Видеокамеры передают изображение в режиме реального времени», – отмечает и.о. начальника управления предупреждения ЧС ДЧС Алматы Нурсултан Алдонгар.

Кыргызстан

С 20 июля в Кыргызстане, в частности в Бишкеке, днем столбики термометров доходили до +40 градусов по Цельсию в тени. При этом в «Кыргызгидромете» отмечают, что данный показатель – еще не рекорд. Абсолютный максимум температуры наблюдался в столице в июле 1983 года. Тогда температура воздуха поднялась до +42,8 градусов. Это был наивысший показатель за всю историю наблюдений.

Несмотря на нынешнюю жаркую погоду представители государственных органов сообщают, что ситуация под контролем, а жизнь граждан течет в привычном русле. По словам заместителя директора Центра экстренной медицины Егора Борисова, количество обращений граждан к медикам из жары не увеличилось.

«Ежедневно на линии выходят 40 карет скорой помощи. Медики работают в штатном режиме. Летальных случаев из-за жары, к счастью, не зафиксировано», – сообщил Борисов.

Комментируя случаи обмороков в Бишкеке, Борисов отметил, что дифференцировать причины обмороков сложно. По его словам, это явление частое, но вызвано может быть всем подряд.

«Туда относятся и хронические заболевания, и неврологические нарушения, и чувство голода. Поэтому нельзя сразу связывать это с жарой», – отметил эксперт.

Тем не менее, высокие температуры делают некомфортным пребывание на улице. Для охлаждения асфальта и полива деревьев в Бишкеке МВД решило использовать водометы, которыми раньше разгоняли митинги.

Об относительно стабильной ситуации сообщили и в Минсельхозе республики. В прошлом году из-за жаркой погоды сельскохозяйственные угодья севера страны, особенно Чуйской области, столкнулись с небывалой засухой и отсутствием поливной воды. Фермеры выходили на многочисленные митинги и требовали от властей предпринять хоть какие-то действия для сохранения урожаев.

По словам заместителя директора Службы водных ресурсов Абдыбая Джайлообаева, в текущем сезоне таких проблем нет. И засухи тоже.

«Вот, к примеру, объем воды в Орто-Токойском водохранилище в прошлом году в это время составлял 53 миллиона кубометров, а сейчас там 133 миллиона. В Кировском водохранилище в прошлом году было 102 миллиона кубометров воды, а сейчас 270 миллионов», – сообщил Джайлообаев в комментариях CABAR.asia.

По словам эксперта, таких результатов удалось достичь благодаря тому, что финансирование на подготовку к поливному сезону выделялось в полном объеме. Удалось отремонтировать каналы и оросительные сети.

МЧС Кыргызстана также отрапортовало, что жара не повлияла на возникновение пожаров или других подобных происшествий. По словам старшего офицера Управления пожаротушения и профилактики пожаров Аската Муканова, с 15 по 22 июля 2022 года в стране произошло 79 пожаров. В прошлом году в указанный промежуток времени отмечено 62 пожара.

«То есть мы видим, что пожаров именно в этот период стало больше, но они никак не связаны с жаркой погодой. Зачастую причиной происшествий был человеческий фактор», – отмечает Муканов.

Узбекистан

Пик жаркой погоды в Узбекистане пришелся на период 17-20 июля. Днем температура доходила до 45 градусов Цельсия, а на юге страны и в пустынных зонах – до 47 градусов. Как сообщалось, в эти дни были сотни тысяч обращений в больницы, более четырех тысяч человек госпитализировали.

Сейчас в Ташкенте воздух прогревается до 40−43 градусов, а на юге страны — до 45. Министерство энергетики сообщает, что из-за жары перегреваются линии электропередачи. Вместе с этим выросло потребление электричества. По данным ведомства, летом 2021 года среднесуточный показатель потребления электроэнергии по стране составлял 224 млн кВт/ч. По данным на 22 июля 2022 года этот показатель составил 237 млн кВт/ч — на 6% больше, чем было год назад.

Перегрев и перенагрузки могут приводить к авариям, поэтому периодически Минэнерго проводит отключения электроэнергии, чтобы разгрузить ЛЭП.

Дальше только хуже

Аномально высокие температуры в странах Центральной Азии фиксировали и в прошлом году. Эксперты предупреждали, что средняя температура воздуха в регионе будет повышаться с каждым годом.

«Словосочетание «аномальная жара» обычно используется, когда температуры близки к рекордным значениям и превышают средние максимальные значения» – говорит эколог, старший советник экологической организации «Маленькая Земля» Тимур Идрисов.

Но, по его словам, сейчас речь идет не просто о аномальной летней жаре.

«В связи с происходящими климатическими изменениями, сильные волны тепла будут чаще выделяться, станут более интенсивными и будут длиться дольше», – говорит Идрисов.

Климатолог и эксперт экологического движения БИОМ Зоя Кретова отмечает, что последствия глобального изменения климата влияют на продолжительность лета и количество жарких дней.

«Увеличивается количество дней с высокой температурой. Все чаще мы наблюдаем волны жары, когда несколько дней подряд наблюдается аномально высокая температура. Продолжительность таких волн становится больше и количество случаев также увеличивается», – говорит она.

Центральная Азия – один из самых уязвимых регионов в мире к изменению климата, отмечает в интервью CABAR.asia исследователь в области изменения климата и зелёной энергии в Норвежском институте международных отношений Роман Вакульчук. Средняя годовая температура здесь растёт быстрее, чем в среднем по всему миру, а по климату и восприятию регион всё больше становится похож на страны Ближнего Востока такие как Кувейт или Саудовская Аравия.

«Уже можно констатировать, что такая температура станет нормой. Более важные вопросы заключаются в том, будет ли температура и дальше расти и какими темпами. В целом, если придерживаться пессимистичного сценария, то прогноз неутешителен», – добавляет он.

Медики предупреждают

При воздействии высокой температуры окружающего воздуха человеческий организм старается усилить теплоотдачу с целью сохранения собственного теплового баланса, говорит врач-терапевт из Душанбе Оксана Гончарова. Это происходит за счёт усиленного потоотделения. Также при длительном пребывании в условиях жары повышается температура тела, учащается пульс, понижается функциональная активность желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), ухудшается нормальная работа сердечно-сосудистой системы (ССС).

От высокой температуры расширяются сосуды, из-за чего увеличивается давление, которое приводит к перегрузке работы сердца.

«Поэтому у людей с избыточным весом или с сахарным диабетом повышается риск образования тромбов, атеросклероза и других осложнений», – говорит Гончарова.

В случае, если система терморегуляции не справляется с тепловой нагрузкой, происходит перегревание, оно может привести к ряду осложнений. К ним относятся: тепловой удар, тепловой обморок, судорожная болезнь, питьевая болезнь, нервные расстройства, тепловое истощение.

Кардиолог Мехроб Давлатов рекомендует воздерживаться от тяжёлых нагрузок в жаркую погоду и избегать резких перепадов температур.

«С наступлением летнего периода увеличилась тенденция к горным походам. Но я считаю, что нужно избегать повышенной физической нагрузки, которая увеличивает нормальную температуру организма. Это может привести к чрезмерной работе сердечно-сосудистой системы и обострению хронических заболеваний», – отмечает специалист.

По словам дерматолога Дилнозы Баевой, в жару наиболее часто наблюдается рост гнойничковых инфекций кожи, различных дерматитов, обострения экземы и грибковых заболеваний кожи.

«Высокие дозы ультрафиолетовых лучей на кожу могут вызвать ожоги и способствовать выработке меланина, обостряющий ряд пигментных заболеваний, связанных с изменением цвета кожи. Увеличенное воздействие ультрафиолета играет важнейшую роль в образовании рака кожи», – говорит Баева.

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