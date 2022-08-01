Узбекистан из импортирует из Казахстана почти 40% продуктов питания

CentralAsia (UZ) - В первом полугодии текущего года 37,9 процента ввозимых в Узбекистан продовольственных товаров приходится на долю Казахстана. Об этом сообщает Госкомстат Узбекистана.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Узбекистан импортирует около 35% своей внутренней потребности в пшенице. Основная часть импортируемой пшеницы поступает из Казахстана.

Министерство сельского хозяйства Казахстана объявило, что из-за дефицита зерна, вызванного войной России против Украины, экспорт пшеницы и муки начиная с 15 апреля будет ограничен на три месяца до 1 млн тонн и 300 000 тонн соответственно.

Решение Казахстана об ограничении экспорта пшеницы и муки совпало с объявлением Узбекистаном плана закупки 600 тысяч тонн зерна за рубежом, в основном из Казахстана, для обеспечения внутренней продовольственной безопасности.

4 апреля Ташкент объявил, что планирует закупить 100 000 тонн пшеницы в Казахстане в период с апреля по июль.

Статистическое ведомство официально заявило, что 25,6 процента продукции, ввозимой на продовольственный рынок, поступает из России, 11,9 процента из Бразилии, 4,3 процента из Беларуси, 2,9 процента из Пакистана и 17,4 процента из других стран.

Между тем, с января по июнь Узбекистан экспортировал 821 тысячу тонн фруктов и овощей на сумму почти 450 миллионов долларов. Это на 104 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.