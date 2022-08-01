Умер последний глава КГБ СССР Вадим Бакатин

Вадим Бакатин

CentralAsia (CA) - Умер последний председатель Комитета государственной безопасности СССР Вадим Бакатин, сообщают «Российская газета» и «РИА Новости» со ссылкой на источник. Ему было 84 года.

Вадим Бакатин будет похоронен на Троекуровском кладбище Москвы, дата похорон пока не известна, сообщил РБК источник.

По данным «Российской газеты», Бакатин скончался накануне, 31 июля, в Москве. Причина смерти не уточняется.

Бакатин родился 6 ноября 1937 года в Киселевске в Новосибирской (ныне Кемеровской) области. Он окончил Новосибирский инженерно-строительный институт им. В.В.Куйбышева, также учился в Академии общественных наук при ЦК КПСС.

С 1985 по 1987 год Бакатин был первым секретарем Кировского обкома КПСС. В 1988 году по предложению генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева занял должность министра внутренних дел СССР, на которой проработал два года. Как пишет «Российская газета», причиной его ухода с поста главы МВД стала «слишком мягкая позиция и отказ применять силу при разгоне демонстраций в союзных республиках».

В 1991 году Бакатин был кандидатом на выборах президента РСФСР, где набрал самый низкий результат — 3,42%. В своей предвыборной программе он выступал за сохранение Советского Союза.

Бакатин не поддерживал августовский путч 1991 года и осуждал создание Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). После неудавшейся попытки путча он возглавил КГБ. При нем комитет разделился на ряд на самостоятельных структур, созданных на базе управлений ведомства, в частности внешнюю разведку и государственную охрану.

Будучи главой комитета, в декабре 1991 года Бакатин передал послу США Роберту Страусу схемы размещения подслушивающих устройств в здании американского посольства в Москве. «Вопрос о передаче схем был согласован с Горбачевым и Ельциным. Американцы получили то, что и так знали. А если кто-то формально не рассекретил то, что было передано, то это вопрос не ко мне», — говорил он в интервью журналу «Коммерсантъ.Власть» в 2001 году.

После ликвидации КГБ он возглавил правопреемницу комитета — Межреспубликанскую службу безопасности, которая была упразднена в декабре 1991 года. После распада СССР первый президент России Борис Ельцин предлагал Бакатину заняться дипломатической деятельностью, но тот отказался. Некоторое время он работал в международном фонде экономических и социальных реформ «Реформа».