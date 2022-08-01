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Британские ученые назвали новые симптомы оспы обезьян

CentralAsia (CA) -  Ученые из Лондона исследовали состояние здоровья 197 мужчин, сдавших положительный тест на оспу обезьян, и назвали новые «неприличные» симптомы болезни, сообщило издание NewScientist. Многих пациенты с новыми признаками болезни госпитализировали.

С мая по июль 2022 года Джулия Билинска из лондонского фонда Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust с коллегами изучали здоровье 197 мужчин с подтвержденной оспой обезьян. Так, 71 пациент сообщил о ректальной боли, 31 пациент рассказал об опухании полового члена. Из всех обследуемых людей 20 человек госпитализировали для лечения симптомов. Восемь из них оказались на больничной койке из-за анальной или ректальной боли и пять — из-за отека пениса.

В исследовании также говорится, что у всех пациентов были различные формы поражения на коже или слизистых оболочках, например, во рту или половых органах.

Известно, что из 197 участников 70 были ВИЧ-положительными, а у 56 были диагностированы инфекции, передающиеся половым путем.

Билинска отметила, что пока не ясно, почему у некоторых людей оспа обезьян вызывает новые симптомы. «Это может свидетельствовать об изменении естественного течения болезни или может быть связано со способом передачи», — прокомментировала она.

По данным ВОЗ, до сих пор оспа обезьян на ранней стадии напоминала грипп – человек переживал лихорадку, головную и мышечные боли и другие характерные симптомы, а сыпь появлялась уже позже — через несколько дней.

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