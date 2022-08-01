Папа Римский посетит Казахстан с официальным визитом в сентябре

CentralAsia (KZ) - Папа Римский Франциск посетит Казахстан с государственным визитом 13-15 сентября по приглашению президента страны Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщается в пресс-службе главы государства РК.

В рамках визита он примет участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

Недавно папа римский допустил отречение от престола из-за проблем со здоровьем. Он заявил, что его апостольский визит в Канаду, проходивший с 24 по 29 июля, стал для него «небольшим испытанием» из-за проблем со здоровьем. Он подчеркнул, что вынужден беречь силы или задуматься о возможном отречении.

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