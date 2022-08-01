В России произошло массовое отравление трудовых мигрантов из Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Массовое отравление трудовых мигрантов из Узбекистана произошло в Быковском районе Волгоградской области РФ.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на комитет здравоохранения региона, всего госпитализированы 11 человек.

«В Быковскую ЦРБ накануне доставлено 11 уроженцев Узбекистана в возрасте от 18 до 60 лет с симптомами отравления. Вызов поступил на место проживания, расположенного в непосредственной близости к полям», – рассказали в комитете.

Два пациента направлены в Волгоградскую областную инфекционную больницу в городе Волжский, девять человек продолжают лечение в Быковской ЦРБ с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит».

«На сегодня их состояние оценивается как удовлетворительное, однако пациенты будут находиться под наблюдением медиков до получения результатов анализов», – добавили в комитете.