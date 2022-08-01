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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 159 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 1 августа.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава 41030 (+200) человек,

танков ‒ 1768 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4011 (+7) ед,

артиллерийских систем – 932 (+16) ед,

РСЗО - 259 (+0) ед,

средств ПВО - 117 (+0) ед,

самолетов – 223 (+0) ед,

вертолетов – 190 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 736 (+1),

крылатых ракет – 174 (+0),

кораблей/катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2912 (+10) ед,

специальной техники – 82 (+2).

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