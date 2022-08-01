Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 159 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 17:01, 01 августа 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 1 августа.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава 41030 (+200) человек,
танков ‒ 1768 (+5) ед,
боевых бронированных машин ‒ 4011 (+7) ед,
артиллерийских систем – 932 (+16) ед,
РСЗО - 259 (+0) ед,
средств ПВО - 117 (+0) ед,
самолетов – 223 (+0) ед,
вертолетов – 190 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 736 (+1),
крылатых ракет – 174 (+0),
кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2912 (+10) ед,
специальной техники – 82 (+2).
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