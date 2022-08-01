Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 159 дней военных действий

Азия и мир, политика

17:01, 01 августа 2022

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Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 1 августа. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава 41030 (+200) человек, танков ‒ 1768 (+5) ед, боевых бронированных машин ‒ 4011 (+7) ед, артиллерийских систем – 932 (+16) ед, РСЗО - 259 (+0) ед, средств ПВО - 117 (+0) ед, самолетов – 223 (+0) ед, вертолетов – 190 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 736 (+1), крылатых ракет – 174 (+0), кораблей/катеров - 15 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн - 2912 (+10) ед, специальной техники – 82 (+2). За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia