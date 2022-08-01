Эмомали Рахмон встретился с главой МИД Китая

Ван и и Эмомали Рахмон

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял министра иностранных дел Китая Вана И, который находится с визитом в Таджикистане, передает

Стороны обсудили двусторонние и многосторонние отношения, сообщает пресс-служба главы государства.

Эмомали Рахмон подчеркнув динамичное развитие таджикско-китайских отношений, всестороннего стратегического партнёрства по всем направлениям.

«Таджикистан и Китай являются близкими соседями, и мы заинтересованы в дальнейшем углублении тесных многогранных связей двух стран во всех форматах», - сказал Рахмон.

Пресс-служба президента отмечает, что Китай прочно удерживает позицию одного из крупнейших торговых и инвестиционных партнёров Таджикистана. По данным статистики, за первое полугодие текущего года взаимный товарооборот между двумя странами по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился почти на 82% и составляет более 19% от общего объёма внешнеторгового оборота Таджикистана.

Эмомали Рахмон и Ван И посчитали необходимым принять совместные шаги по наращиванию заданных темпов развития торговли.

Они обсудили также пути дальнейшего развития связей в сфере торговли, инвестиций, промышленной кооперации, «зелёных технологий» и транспорта, экспорта таджикских товаров, в особенности сельскохозяйственной продукции на рынки Китая.

Главы Таджикистан и МИД Китая также поговорили обактуальных международных событиях.

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