Президент Болгарии распустил парламент и объявил досрочные выборы

Румен Радев

CentralAsia (CA) - Президент Болгарии Румен Радев объявил досрочные парламентские выборы и назначил техническое правительство. Его возглавил Гылыб Донев, занимавший пост секретаря в администрации главы государства.

Досрочные парламентские выборы пройдут 2 октября.

Болгария находится в затяжном политическом кризисе. В 2021 году в стране три раза проводились парламентские выборы. Основная борьба разворачивалась между партией «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ), правящей страной с перерывами с 2009 года, и партиями, декларирующими курс на борьбу с коррупцией и усиление связей с Евросоюзом и НАТО.

В ноябре 2021 года выборы выиграла коалиция «Продолжаем перемены» во главе с Кирилом Петковым и Асеном Василевым, бывшими министрами экономики и финансов. В эту коалицию вошли представители одноименной партии «Продолжаем перемены» (Петков — ее лидер, в итоге он стал премьером), представители Болгарской социалистической партии, а также партий «Есть такой народ» (ЕТН) и «Демократическая Болгария».

Однако в начале июня ЕТН покинула правящую коалицию. Затем оппозиционная ГЕРБ внесла в парламент предложение о вотуме недоверия правительству, и он 22 июня оно было поддержано. Одним из ключевых поводов стал вопрос о снятии вето на предоставление Северной Македонии статуса кандидата в члены Евросоюза из-за исторических разногласий и соблюдения прав этнических болгар в этой стране. Другой причиной для вотума недоверия стали противоречия по поводу бюджета страны.