В Узбекистане разблокировали Twitter, «ВКонтакте» и WeChat

CentralAsia (UZ) - Власти Узбекистана открыли доступ к ранее заблокированным популярным соцсетям Twitter, WeChat и «ВКонтакте». Об этом сообщило Агентство информации и массовой коммуникации при президенте Узбекистана в своем Telegram-канале.

«С сегодняшнего дня на территории нашей страны полностью возобновляется беспрепятственный доступ к социальным сетям Twitter, WeChat и "ВКонтакте". Продолжаются переговоры с платформой TikTok, об их итогах будет сообщено дополнительно. Блокировки только вредят развитию», — говорится в сообщении.

В марте текущего года доступ к Twitter, WeChat и «ВКонтакте» в Узбекистане был на некоторое время разблокирован. Помимо этого, власти разблокировали доступ к видео-мессенджеру Skype. Однако позже доступ к сетям был вновь ограничен.

Как сообщалось, в июле 2021 года Госинспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана ограничила работу Skype, Twitter, WeChat и «ВКонтакте» из-за нарушений этими интернет-ресурсами закона о персональных данных. В соответствии с законом все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан республики на территории страны.

Также в прошлом году в ноябре в стране была ограничена работа социальных сетей и мессенджеров Telegram, Facebook, Одноклассники и YouTube по этой же причине. Однако президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев назвал такие действия недальновидными, и работа этих ресурсов в стране была восстановлена.

В январе 2021 года в Узбекистане приняты поправки в закон о персональных данных, в соответствии с которыми с 15 апреля все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан республики на территории страны. С февраля 2022 года введены штрафы для социальных сетей за нарушение закона о хранении персональных данных на территории страны - от $2,5 до $5 тысяч.