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75% взрослого населения Узбекистана прошли полный курс вакцинации от коронавируса

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане полный курс вакцинации от коронавируса получили более 16 млн человек, или 75% взрослого населения страны.

По данным Министерства здравоохранения республики, за 16 месяцев прививочной кампании от COVID-19 было использовано более 62 млн доз вакцины. Свыше 16 млн узбекистанцев прошли полный курс вакцинации, из которых уже 14 млн узбекистанцев получили бустерную дозу вакцины, что способствовало процессу формирования коллективного иммунитета против COVID-19 среди населения.

«На сегодняшний день 96,9 % подлежащего вакцинации населения Узбекистана были охвачены первой дозой, 75,3 % - полным курсом вакцинации», - сообщает Минздрав.

В ведомстве добавили, что в разрезе регионов лидируют Самаркандская, Ферганская, Ташкентская и Андижанская области, в которых использовано более 7 млн доз вакцины. Прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля прошлого года.

Вакцинация осуществляется препаратами ZF-UZ-VAC2001, AstraZeneca, Pfizer, «Спутник-V», Moderna и Sinovac.

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