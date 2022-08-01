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Чемпион Европы из Узбекистана Ильяс Бекбулатов дисквалифицирован на 4 года из-за допинга

CentralAsia (UZ) -  Узбекистанский борец вольного стиля, победитель чемпионата Европы 2017 года по спортивной борьбе Ильяс Бекбулатов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Спортсмен дисквалифицирован за нарушение п. 2.5 ("Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля") общероссийских антидопинговых правил. Отстранение отсчитывается с 24 июля 2022 года.

Бекбулатову 31 год, он является чемпионом Европы 2017 года и победителем первенства Азии 2020 года. Также на его счету серебро чемпионата Европы 2018 года и бронза - 2013-го, бронзовая медаль Европейских игр 2015 года. Спортсмен выступал в весовых категориях до 65 кг и до 70 кг. Бекбулатов выступал за сборную России, с 2020 года представляет Узбекистан.

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