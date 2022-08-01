В Узбекистане мужчины избили двух сестер-поденщиц (видео)

CentralAsia (UZ) - Видео с женщинами, избиваемыми мужчинами в Самаркандском районе, распространилось в соцсетях и вызвало большой резонанс, передает Кун.уз.

Многих пользователей возмутило картина с потерявшей сознание от ударов женщиной и маленьким ребенком, стоящим над ней.

Творческая группа Kun.uz провела расследование того, как на самом деле произошел данный инцидент.

Как отмечает издание, кольцевая развязка, расположенная в махалле «Янгиарык» Самаркандской области, уже 10 лет является местом стихийного рынка поденного труда. Мужчины-мардикоры стоят с одной стороны, женщины с другой. В то время как мужчины подвизаются на различных тяжелых работах, женщин в основном привлекают на сельскохозяйственные работы, уборку.

Известно, что местные жители привозят сюда на работу по утрам на «Газели» молодых и постарше женщин из кишлаков и забирают их с наступлением темноты. Их называют «бригадирами», среди них есть и женщины.

Есть также мужчины и женщины, которые самостоятельно приходят на рынок в поисках работы. Скандал возник из-за спора внутри группы работающих здесь женщин.

Инцидент произошел 21 июля около 17:00 часов. Ш.И. и Х.И. – сестер, родом из Пастдаргомского района, снимающих жилье в поселке Кимёгарлар, якобы обматерила одна из женщин-«бригадиров», водителей «Газели». После ссоры сестры погнались за женщиной до того места, где стояли «Газели» на трассе М37А.

Женщины стали бросать камни в машины. Сестры разбили стекла двух «Газелей». Один из водителей автомобиля и молодой человек, который сначала пытался разнять дерущихся, оттолкнул вцепившихся в него сестер, а затем, услышав оскорбления в свой адрес, начал их избивать. Младшая из сестер – Х.И. от ударов потеряла сознание.

Водитель арендованного микроавтобуса «Газель», рассказал, что замена стекол автомобиля обошлась ему в 9,6 млн сумов (900 долларов). Сейчас микроавтобусы забрали на штрафную стоянку до окончания следствия.

Старший инспектор управления профилактики правонарушений Самаркандского областного УВД Нилуфар Сатторова отметила, что в связи с инцидентом проводится дознание.