В России ограничения на снятие валюты продлили на полгода

CentralAsia (CA) - Центробанк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на шесть месяцев. До 9 марта 2023 года снять можно будет только 10 тысяч долларов или такую же сумму в евро. Регулятор объяснил ограничение санкциями, которые запрещают ввозить в страну наличные доллары и евро.

Банк России продлил действие ограничений на снятие наличной валюты ещё на шесть месяцев — до 9 марта 2023 года, говорится в пресс-релизе регулятора. Снять можно только 10 тысяч долларов или такую же сумму в евро независимо от валюты вклада.

Центробанк РФ запретил снимать c валютных счетов и вкладов более 10 тысяч долларов в марте, ограничения были рассчитаны до 9 сентября. Однако глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что мера будет продлена.

До марта следующего года будут действовать ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года. Другую иностранную валюту будут продавать без ограничений.