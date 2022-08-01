Узбекский арбитр Равшан Ирматов войдет в состав арбитражной комиссии Российского футбольного союза

Равшан Ирматов

CentralAsia (UZ) - Узбекский футбольный судья и инструктор, первый вице-президент Футбольной Ассоциации Узбекистана Равшан Ирматов войдет в состав арбитражной комиссии Российского футбольного союза. В 2015 году он был признан лучшим арбитром мира.

Первый вице-президент Футбольной Ассоциации Узбекистана Равшан Ирматов станет постоянным членом экспертной судейской комиссии при Российском футбольном союзе, передает bobsoccer.ru.

Согласно данным, Российский футбольный союз намерен повысить прозрачность работы экспертно-судейской комиссии (ЭСК). В настоящее время активно ведутся переговоры с известными бывшими рефери, для расширения состава судейской комиссии.

44-летний Ирматов завершил карьеру судьи в конце 2019 года. За время своей деятельности работал арбитром на 11 матчах чемпионатах мира, что является рекордом. В 2015 году был признан лучшим арбитром мира.