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В Казахстане за сутки выявили 2021 случай коронавируса

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрирован 2021 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

По регионам:⠀

в городе Нур-Султан – 958;

в городе Алматы – 345;

в Карагандинской области – 150;

в Жетысуской области — 75;

в Акмолинской области – 65;

в Актюбинской области – 63;

в Алматинской области – 62;

в Павлодарской области – 41;

в Жамбылской области – 41;

в Кызылординской области – 38;

в ЗКО – 32;

в Абайской области — 25;

в ВКО – 20;

в Улытауской области — 20;

в Костанайской области – 20;

в городе Шымкент – 18;

в Мангистауской области – 15;

в СКО – 14;

в Атырауской области – 13;

в Туркестанской области – 6.

Всего в стране подтверждено 1 354 615 случаев.

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Коронавирус в Казахстане
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