В Казахстане за сутки выявили 2021 случай коронавируса

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрирован 2021 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
По регионам:⠀
в городе Нур-Султан – 958;
в городе Алматы – 345;
в Карагандинской области – 150;
в Жетысуской области — 75;
в Акмолинской области – 65;
в Актюбинской области – 63;
в Алматинской области – 62;
в Павлодарской области – 41;
в Жамбылской области – 41;
в Кызылординской области – 38;
в ЗКО – 32;
в Абайской области — 25;
в ВКО – 20;
в Улытауской области — 20;
в Костанайской области – 20;
в городе Шымкент – 18;
в Мангистауской области – 15;
в СКО – 14;
в Атырауской области – 13;
в Туркестанской области – 6.
Всего в стране подтверждено 1 354 615 случаев.
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Коронавирус в Казахстане
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