Шольц рассказал о поставках в Украину новых вооружений, которых нет у войск Германии

Олаф Шольц

CentralAsia (CA) - Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что власти ФРГ отправляют в Украину самое новое оружие. По его словам, некоторые из этих систем «настолько новы», что их пока нет у армии Германии. Так Шольц в интервью Globe and Mai l опроверг информацию о сокращении военной помощи Германии Украине.

«Некоторые из этих систем настолько новы, что их было произведено очень мало, а некоторые из них даже не были представлены в Бундесвере. Все они нуждаются в обучении украинских экипажей, и мы это также обеспечиваем», — сказал Шольц.

По словам канцлера, власти Германии поставили на Украину все, что было в запасах Бундесвера: в том числе зенитные и противотанковые установки, а также боеприпасы. После Германия начала поставлять реактивные системы залпового огня (РСЗО) и самоходные гаубицы.

Полный список вооружения, которое Германия предоставила украинской армии, был обнародован 21 июня. В него вошли: семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 40 разведывательных дронов, 13 бронетранспортеров М113, 30 зенитных самоходных установок Gepard и три реактивные системы залпового огня MARS с боезапасом.