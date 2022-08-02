Афганистан погасил долг перед Узбекистаном за поставки электричества за 2021 год, - Минэнерго

CentralAsia (UZ) - У Афганистана нет задолженности за поставки электроэнергии из Узбекистана в 2021 году, сообщила пресс-служба Минэнерго РУз.

Согласно информации, всего за 2021 год Афганистану поставили 2 151,3 млн кВт·ч электроэнергии, за которые полностью осуществлён расчёт электроэнергетической компанией Da Afghanistan Breshna Sherkat.

В текущем 2022 году объём поставок электроэнергии Афганистану определён в 2 210,0 млн кВт·ч, согласно договору между АО «Национальные электрические сети Узбекистана» и Da Afghanistan Breshna Sherkat. Расчёты были сделаны, исходя из спроса и потребности Афганистана в электроэнергии в январе-июне. К настоящему времени поставлено 770,2 млн кВт·ч.

Расчеты за поставленную в текущем году электроэнергию из Узбекистана производятся компанией Da Afghanistan Breshna Sherkat на системной основе, отметили в Минэнерго.