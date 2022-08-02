В Калифорнии ввели режим ЧС из-за оспы обезьян

CentralAsia (CA) - Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о режиме чрезвычайной ситуации в штате из-за вспышки оспы обезьян. Ранее режим ЧС на фоне роста числа заболевших обезьяньей оспой был введен в штате Нью-Йорк и городе Сан-Франциско.

«Мы продолжим работать с федеральным правительством, чтобы обеспечить больше вакцин, повысить осведомленность о снижении риска и поддержать сообщество ЛГБТК в борьбе со стигматизацией»,— говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

По данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, в общей сложности в США выявлено 5811 случаев заражения оспой обезьян, в Нью-Йорке зарегистрировано 1390 случаев. Штат лидирует по заболеваемости. За ним следует Калифорния (827). Власти США могут ввести режим ЧП по всей стране.

23 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения.