Глава МИД Турции прибыл в Ташкент

- Узбекистан, политика
- 9:57, 02 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистан вечером 1 августа прибыл министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу.
Как сообщили в МИД РУз, Чавушоглу примет участие в первом заседании диалогового формата «Узбекистан – Азербайджан – Турция», проводимом 2 августа 2022 года в Ташкенте на уровне руководителей министерств трех стран, ответственных за вопросы внешней политики, экономики и транспорта.
Ранее сообщалось, что встреча министров трех стран в таком формате пройдет впервые. В повестку переговоров вошли вопросы дальнейшего развития отношений в сферах межрегионального сотрудничества, инвестиций, инноваций и транспорта и связи.
Ожидается, что министры иностранных дел Турции и Азербайджана будут приняты президентом Шавкатом Мирзиеевым.
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