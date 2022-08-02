Глава МИД Турции прибыл в Ташкент

CentralAsia (UZ) - В Узбекистан вечером 1 августа прибыл министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу.

Как сообщили в МИД РУз, Чавушоглу примет участие в первом заседании диалогового формата «Узбекистан – Азербайджан – Турция», проводимом 2 августа 2022 года в Ташкенте на уровне руководителей министерств трех стран, ответственных за вопросы внешней политики, экономики и транспорта.

Ранее сообщалось, что встреча министров трех стран в таком формате пройдет впервые. В повестку переговоров вошли вопросы дальнейшего развития отношений в сферах межрегионального сотрудничества, инвестиций, инноваций и транспорта и связи.

Ожидается, что министры иностранных дел Турции и Азербайджана будут приняты президентом Шавкатом Мирзиеевым.