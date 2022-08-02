Узбекистан и Азербайджан создадут совместный инвестфонд с суммой в $500 млн

CentralAsia (UZ) - Узбекистан и Азербайджан намерены создать инвестиционный фонд для реализации совместных проектов на сумму более 500 млн долларов. Об этом говорилось 1 августа на заседании совместной межправительственной комиссии, сообщает пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) РУз.

«Мы договорились в недельный срок принять совместную дорожную карту, нацеленную на скорейшее создание фонда», — сказал сопредседатель комиссии, заместитель премьер-министра Узбекистана, глава МИВТ Жамшид Ходжаев.

Сопредседатель МПК, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров также считает, что инвестиционное сотрудничество двух стран должно быть активизировано. «В этом аспекте создание и деятельность совместного инвестиционного фонда может быть хорошим инструментом, который может и должен помогать инвесторам из обеих стран», — отметил он.

Глава Минэкономики Азербайджана в числе перспективных направлений взаимодействия выделил энергетическую сферу. Он напомнил, что в начале июля «Узбекнефтегаз» и азербайджанская нефтяная компания SOCAR подписали дорожную карту по сотрудничеству в совместной разработке нефтяных месторождений в обеих странах, а также проектов по возобновляемой энергетики и цифровизации.