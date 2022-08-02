В Бразилии успешно разделили сиамских близнецов, сросшихся черепами

CentralAsia (CA) - В Бразилии врачам удалось разделить сиамских близнецов, соединенных черепами - так называемых краниопагов. Подготовка к операции шла с широким применением виртуальной реальности, пишет издание Sky News.

Трехлетние Бернардо и Артур Лима были прооперированы в Рио-де-Жанейро под руководством врачей из детской больницы Грейт-Ормонд-стрит в Лондоне.

Врачи потратили месяцы на то, чтобы найти наиболее безопасный способ разделения, проверяя гипотезы на виртуальных моделях анатомии мальчиков, созданных на основе компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии.

Хирург Нур уль Овасе Джилани назвал операцию «продуктом космической эры». Он сказал, что впервые хирурги, находившиеся в разных странах, работали вместе в одной и той же «комнате виртуальной реальности».

Всего близнецы Лима перенесли 7 операций. Последняя длилась более 33 часов, и в ней принимали участие почти 100 медиков.

Джилани также отметил, что виртуальная реальность позволила хирургам несколько раз пройти операцию «вчерне», не подвергая детей риску.

Сам хирург провел в операционной 33 часа со всего четырьмя 15-минутными перерывами на еду.

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После разделения у Бенардо и Артура резко подскочили артериальное давление и пульс. Это происходит со всеми сиамскими близнецами после успешного разделения. Но через четыре дня они снова оказались в одной палате, им дали возможность взяться за руки, и показатели нормализовались.

Близнецы хорошо поправляются в больнице. В дальнейшем им предстоит шестимесячная реабилитация.

Доктор Джилани является основателем клиники Gemini Untwined, в которой он уже оперировал сиамских близнецов из Пакистана, Судана, Израиля и Турции.

Вместе с ним в операции участвовал доктор Габриэль Муфарреж, заведующий отделением детской хирургии в Институте нейрохирургии имени Пауло Нимейера в Рио-де-Жанейро.

Родители близнецов привезли их в институт два с половиной года назад, и там они наблюдались все это время.

По статистике сиамские близнецы рождаются в одном случае из 50-60 тысяч. Всего 5% из них являются краниопагами.