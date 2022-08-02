Япония передала Узбекистану современный томограф

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте в Республиканском центре эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и паразитарных болезней состоялась церемония, посвященная передаче правительством Японии Министерству здравоохранения РУз современного оборудования для компьютерной томографии и специально оборудованного медицинского контейнера.

Как сообщила пресс-служба Минздрава республики, в марте 2020 года Япония в виде гуманитарной помощи выделила 500 миллионов иен (3,8 млн долларов) на поддержку системы здравоохранения Узбекистана. За счет этих средств сначала были завезены эффективные антивирусные препараты производства Японии, а затем Японским агентством международного сотрудничества (JICA) в лечебные учреждения РУз были доставлены высокотехнологичные рентгеновские аппараты.

В этот раз за счет данного грантового проекта 3-м медицинским учреждениям Узбекистана были переданы компьютерный томограф Aquilion Prime SP 160 CT и 1 специально оборудованный лечебно-диагностический контейнер SANSEI.

Согласно плану, современные компьютерные томографы были подарены Республиканскому научному центру скорой медицинской помощи, Республиканскому центру научно-практической медицины эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и паразитарных болезней, клинике Бухарского государственного медицинского института.

Медицинский диагностический контейнер передан Республиканскому научному центру скорой медицинской помощи с целью оказания качественных медицинских услуг людям, проживающим в отдаленных районах страны.

Возможность управления этим оборудованием позволяет получать качественные изображения при минимальной лучевой нагрузке, - отметили в Минздраве.

Лечебно-диагностический контейнер SANSEI представляет собой самостоятельный мобильный диагностический комплекс, работающий в автономном режиме и оснащенный аппаратами компьютерного томографа, ультразвуковой диагностики и рентгена.