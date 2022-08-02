На странице Медведева в ВК появился пост, в котором Казахстан называется «искусственным государством»

Дмитрий Медведев

CentralAsia (KZ) - На странице Дмитрия Медведева в ВК появился пост, в котором зампредседателя Совбеза России рассуждает о том, что Грузия и Казахстан обязаны своим существованием Российской Империи, пишет Еsquire.kz.

Телеведущая Ксения Собчак считает, что аккаунт политика взломали, так как буквально спустя несколько минут запись бесследно пропала.

Однако многие успели сделать скрины. В посте сообщалось, что Грузия была создана в нынешних границах только в рамках Российской Империи. Казахстан в нем и вовсе назывался «искусственным государством».

«Казахстан - это искусственное государство, бывшие русские территории, например, города Гурьев, Семипалатинск, даже Алматы до 1924 года назывался Верный. В нынешнем веке власти Казахстана начали реализовывать инициативы по переселению внутри республики различных этнических групп, которые можно квалифицировать как геноцид русских. И мы не намерены на это закрывать глаза. Пока туда не придут русские, порядка не будет...», - говорится в посте.

Собчак высказалась, что некие злоумышленники получили доступ к странице политика.

«Я ставлю на то, что страницу Дмитрия Медведева в ВК взломали (там появился странный пост, провисел минут десять, потом пропал). Каким бы февральским ястребом тот ни был, северный Казахстан он бы наверняка не стал трогать, тем более учитывая его личные (!) встречи с Токаевым. Да и риторика тут даже для него ту мач», — поделилась своим мнением телеведущая.

На пост также обратил внимание блогер Илья Варламов. Он отметил, что в Телеграм-канале политика пост даже не появлялся.

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