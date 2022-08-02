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ISW : Российские войска перебрасывают силы из Славянска на южную ось (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) -  Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 1 на 2 августа опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, Российские силы перебрасывают части Восточного военного округа (ВВО) из района Славянска для поддержки оборонительных позиций вдоль южной оси.

Выводы института:

Российские войска провели безуспешные наземные штурмы населенных пунктов южнее и юго-восточнее Бахмута.

Севернее Славянска и в районе Северска российские войска не вели наступательных операций.

Российские войска предприняли безуспешные наземные атаки на Авдеевку и Пески.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков.

Усилие поддержки 2 - Южная ось.

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