ISW : Российские войска перебрасывают силы из Славянска на южную ось (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 11:38, 02 августа 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 1 на 2 августа опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, Российские силы перебрасывают части Восточного военного округа (ВВО) из района Славянска для поддержки оборонительных позиций вдоль южной оси.
Выводы института:
Российские войска провели безуспешные наземные штурмы населенных пунктов южнее и юго-восточнее Бахмута.
Севернее Славянска и в районе Северска российские войска не вели наступательных операций.
Российские войска предприняли безуспешные наземные атаки на Авдеевку и Пески.
В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).
Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.
Supporting Effort 1 — город Харьков.
Усилие поддержки 2 - Южная ось.