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Блинкен обвинил «Талибан» в укрывательстве лидера «Аль-Каиды»
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
Предыстория: В Афганистане в ходе спецоперации США убит лидер «Аль-Каиды» Айман Завахири

CentralAsia (CA) -  Террористическая организация «Талибан» нарушила свои обязательства, позволив укрыться на своей территории лидеру «Аль-Каиды» Айману аз-Завахири, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ранее американские власти объявили о ликвидации лидера «Аль-Каиды», он был убит 31 июля в результате спецоперации.

Блинкен обвинил талибов в «нежелании или неспособности выполнять свои обязательства». «Приняв и укрыв у себя лидера «Аль-Каиды» в Кабуле, талибы грубо нарушили заключенное в Дохе соглашение и свои неоднократные заверения о том, что они не допустят использования афганской территории террористами для создания угрозы безопасности другим странам», — говорится в заявлении госсекретаря.

Как считает Энтони Блинкен, «Талибан» также «предал афганский народ и свои собственные стремления к признанию и нормализации отношений с международным сообществом». «Мир стал более безопасным местом после смерти аз-Завахири, и Соединенные Штаты будут и впредь решительно действовать против тех, кто угрожает нашей стране, нашему народу или нашим союзникам и партнерам», — подчеркнул госсекретарь.

Айман аз-Завахири был правой рукой Осамы бен Ладена. После его ликвидации в мае 2011 года Айман аз-Завахири стал лидером «Аль-Каиды». Президент США Джо Байден рассказал, что террорист был убит ударом двух ракет Hellfire на балконе конспиративной квартиры в Кабуле. Вашингтон заверяет, что обошлось без жертв среди мирных граждан.

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