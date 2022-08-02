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Узбекистан и Азербайджан построят новый ювелирный завод в Ташкенте

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан и Азербайджан договорились о строительстве ювелирного завода и создании кластера по производству шелка, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана (МИВТ).

Как сообщалось ранее, 1 августа в Ташкенте под председательством вице-премьера — министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшида Ходжаева и министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова состоялось 11-е заседание Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Узбекистаном и Азербайджаном.

В рамках обсуждения инвестиционного сотрудничества и промышленной кооперации был согласован ряд вопросов по реализации совместных проектов.

В мероприятии приняли участие руководители ключевых министерств, ведомств, отраслевых объединений, коммерческих банков и образовательных учреждений, а также дипломатических миссий двух стран.

Стороны договорились о создании кластерного производства шёлка в шести районах вблизи города Барда, проработке новых проектов в Евлахском пилотном агропарке и Агдамском промышленном парке, организации совместного предприятия по выпуску ювелирных изделий в Ташкенте, а также о развитии сотрудничества в области химической промышленности, энергетики и нефтегазовой отрасли.

Отмечалось, что для интенсификации взаимной торговли внедрят практику проведения ежегодных заседаний узбекско-азербайджанского Делового совета и взаимных торговых миссий.

Кроме того, они достигли договорённости об организации первого Форума регионов, а также выставки национальных производителей из различных регионов Узбекистана и Азербайджана в ноябре 2022 года в Ташкенте.

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