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Афганистан не оплатил долг за электроэнергию Таджикистану $28 млн.
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (TJ) -  Задолженность афганской электроэнергетической компании Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) за поставленное из Таджикистана электричество на данный момент составляет $28 млн, сообщил председатель ОАХК «Барки точик» Махмадумар Асозода 1 августа на пресс-конференции в Душанбе.

Образовавшуюся задолженность глава «Барки точик» объясняет сложностями перевода денег со счетов DABS в афганских банках, передает Азия Плюс.

Он подчеркнул, что в настоящее время руководство афганской компании работает над устранением этих проблем.

Асозода отметил, что в июле этого года DABS направил на счета «Барки точик» $2 млн, работы в этом направлении, по его словам, продолжаются, оставшаяся задолженность будет погашена поэтапно.

«Экспорт электроэнергии продолжается, никаких трудностей не существует. Вся необходимая инфраструктура, как на территории Таджикистана, так и на территории Афганистана находится в рабочем состоянии», - сказал он.

Глава таджикского энергохолдинга подчеркнул, что случаи приостановки поставок из-за проблем в афганских электроэнергетических сетях в этом году по сравнению с предыдущими годами существенно сократились.

В конце декабря минувшего года руководство «Барки точик» и DABS подписали протокол к заключенному в 2008 году соглашению о поставках таджикской электроэнергии в Афганистан до 2028 года.

Дополнительная договоренность к соглашению предусматривает в 2022 году ежесуточный экспорт в объеме 400 мегаватт-часов в весенне-летний период (май-сентябрь) и 25-30 мегаватт-часов - в осенне-зимний период (октябрь-апрель).

В соответствии с данной договоренностью DABS платит за каждый киловатт-час таджикской электроэнергии 4,67 центов.

По данным «Барки точик», в первом полугодии этого года в Афганистан было экспортировано около 734 млн киловатт-часов электроэнергии.

В целом, с учетом поставок электричества в Узбекистан общий объем экспорта таджикского электричества в январе-июне этого года составил около 1,6 млрд киловатт-часов.

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