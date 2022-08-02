Размер американской военной помощи Украине достиг $8,7 млрд

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CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден подписал меморандум, касающийся выделения Украине очередного пакета военной помощи, на этот раз на $550 млн. Соответствующее поручение господин Байден дал госсекретарю Энтони Блинкену. В свою очередь, госсекретарь заявил, что теперь военная помощь Украине с начала работы администрации Джо Байдена составляет примерно $8,7 млрд .

«Сегодня, в соответствии с делегированием полномочий от президента, я санкционирую наше 17-е с августа 2021 года сокращение вооружений и оборудования на сумму до $550 млн из запасов Министерства обороны США для самообороны Украины», — цитирует сайт Госдепа Энтони Блинкена.

Пакет помощи на $550 включает в себя дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и 155-мм артиллерийских орудий.