В Таджикистане зафиксирован исторический максимум потребления электричества

Холостой водосброс на Нуреке

CentralAsia (TJ) - Потребление электроэнергии в Таджикистане в конце минувшего месяца в связи с жаркой погодой увеличилось до рекордной отметки, сообщил глава ОАХК «Барки точик» Махмадумар Асозода 1 августа на пресс-конференции в Душанбе, пишет «Азия Плюс».

Он подчеркнул, что 26 июля этого года суточная выработка электроэнергии в республике составила более 72,1 млн киловатт-часов.

«Такой высокий показатель прежде в республике никогда не был зарегистрирован», - сказал он.

Отмечается, что при жаркой погоде потребление электричества увеличивается из-за использования кондиционеров, которые относятся к наиболее энергозатратному оборудованию.

По словам Асозода, максимальная суточная выработка электроэнергии до этого составляла за последние три года чуть более 70 млн киловатт-часов.

Он подчеркнул, что для заполнения главного резервуара страны – Нурекского водохранилища наращивание производства электроэнергии до настоящего момента не создавало каких-либо проблем, определенная часть воды пропускается мимо турбин Нурекской ГЭС, то есть осуществляется холостой водосброс.

При этом, глава «Барки точик» пояснил он, наличие дополнительных водных ресурсов в больших объемах не означает, что выработку электричества можно увеличивать. Для этого, по его словам, нужны еще дополнительные производственные мощности.

Асозода не уточнил максимальные суточные возможности производства электричества имеющими мощностями в республике, отметив, что такой подсчет не проводился, так как в этом не было необходимости.

Он отметил, что для достижения номинального уровня заполняемости Нурекского водохранилище остается всего 1,56 метр.

Ранее номинальная отметка заполняемости Нурекского резервуара составляет 910,69 метра над уровнем моря.

«Никаких проблем не существует, приток воды превышает установленную норму, Нурекское водохранилище будет заполнено до номинального уровня», - добавил Асозода.

По данным «Барки точик», в первые шесть месяцев этого года производство электроэнергии составило около 7,7 млрд киловатт-часов, что на 1% больше объема выработки в аналогичном периоде 2021 года.

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