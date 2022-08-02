Туркменистан начал экспортировать бензин экоклассов EURO-5 и EURO-6

CentralAsia (TM) - Бензин марки А-98 экологических классов EURO-5 и EURO-6 начал экспортировать на мировые рынки Туркменистан. Первые его партии были приобретены на торгах Государственной товарно-сырьевой бирже иностранными компаниями ОАЭ и Афганистана. Об этом доложил на расширенном заседании Кабинета Министров курирующий ТЭК вице-премьер Шахым Абдрахманов, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

По его словам, высококачественный бензин А-98, полностью соответствующий требованиям качества стандартов EURO-5, EURO-6 и отличающийся наибольшей экологической чистотой, производится на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, где осуществляется переработка сырой нефти.

Подчеркнув востребованность высококачественной экологически чистой продукции, конкурентоспособной на мировых рынках, президент Сердар Бердымухамедов адресовал вице-премьеру конкретные поручения по активному внедрению передовых технологий, укреплению эффективного сотрудничества с ведущими зарубежными партнёрами, располагающими большим опытом и потенциалом.