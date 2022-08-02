Полиомиелит обнаружили в сточных водах Нью-Йорка

CentralAsia (CA) - Вирус полиомиелита был обнаружен в сточных водах в пригороде Нью-Йорка, передает Reuters.

Об этом сообщили представители здравоохранения штата, призывая жителей убедиться, что они прошли вакцинацию. Обнаружение болезни в образцах сточных вод, собранных в июне, означает, что вирус присутствовал в этом районе до того, как 21 июля был обнародован диагноз взрослого жителя округа Рокленд.

Лабораторные анализы также подтвердили, что штамм вируса, обнаруженный в данном случае, генетически связан со штаммом, обнаруженным в Израиле. Некоммерческая организация «Глобальная инициатива по искоренению полиомиелита» ранее заявила, что первоначальный генетический анализ также связал его с образцами высококонтагиозного и опасного для жизни вируса в Великобритании.

«Учитывая, как быстро может распространяться полиомиелит, сейчас самое время для каждого взрослого, родителя и опекуна как можно скорее сделать прививку себе и своим детям», - сказала комиссар здравоохранения штата доктор Мэри Бассет.

Власти Нью-Йорка заявили, что они открывают вакцинальные клиники, чтобы помочь невакцинированным жителям сделать прививку.

Отмечается, что от полиомиелита, который когда-то был одним из самых страшных заболеваний из-за его способности вызывать необратимый паралич в некоторых случаях, нет лекарства, но его можно предотвратить с помощью вакцины, выпущенной в 1955 году.

Полиомиелит часто протекает бессимптомно, и люди могут передавать вирус даже тогда, когда они не выглядят больными. Однако заболевание может вызывать легкие, похожие на грипп симптомы, которые могут проявляться в течение 30 дней. Вирус может поразить человека в любом возрасте, но большинство заболевших - это дети в возрасте трех лет и младше.

Вакцина против полиомиелита, разработанная доктором Джонасом Солком в 1950-х годах, была названа научным достижением в борьбе с глобальным бедствием, которое в настоящее время в основном искоренено по всей стране. В Соединенных Штатах не было случаев заболевания полиомиелитом с 1979 года, хотя в 1993 и 2013 годах были обнаружены случаи заболевания, вызванные путешествием и пероральной вакциной.

Ранее в США зарегистрировали первый случай заболевания полиомиелитом почти за десятилетие.