За первое полугодие население Казахстана выросло на 124 тысячи человек

CentralAsia (KZ) - Численность населения Казахстана к 1 июля достигла 19 246 тыс. человек, увеличившись с начала года на 123,9 тыс. или 0,65%, сообщило бюро национальной статистики.

При этом в ведомстве до сих пор не представили данных о численности населения созданных в начале июня регионов. 8 июня в Казахстане было создано три новых области – Абайская, Жетысуская и Улытауская.

Больше всего за первое полугодие население выросло в столице – здесь рост достиг 2,23%, в Мангистауской области – 1,51%, Алматы – 1,43%, Шымкенте – 1,33% и Атырауской области - 0,84%.

Население столицы к 1 июля достигло 1 267,5 тыс. человек, Алматы – 2 053,9 тыс., Шымкента – 1 127,3 тыс.

В первые шесть месяцев 2022 года рост населения отмечался в 12 из 17 регионов Казахстана. Впервые за последние два года в число регионов с растущим населением вошла столичная Акмолинская область, ранее здесь население сокращалось.

В числе регионов с убывающим населением остаются Северо-Казахстанская область – население здесь сократилось на 0,56%, Костанайская область – на 0,26%, Восточно-Казахстанская область – на 0,18%, Павлодарская область – на 0,17% и Карагандинская область – на 0,01%.

При этом в одном регионе – Северо-Казахстанской области – отмечается естественная убыль населения, когда смертность превышает рождаемость.

В 13 из 17 регионов Казахстана продолжается миграционный отток. Миграционный прирост населения по-прежнему отмечается только в Мангистауской области, Шымкенте, Алматы и столице.

В целом сальдо миграции за январь-июнь в Казахстане вновь было отрицательным.

Городское население страны в январе-июне выросло на 0,94% до 11 479,6 тыс. человек, сельское население – всего на 0,22% - до 7 766,7 тыс. человек. Доля городского населения в Казахстане составляет 59,7%, доля сельского населения - 40,3%.

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