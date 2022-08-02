С созданием Трансафганского коридора откроются большие перспективы, - глава МИД Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Выступая на первом заседании формата «Узбекистан – Азербайджан – Турция», исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов подчеркнул важность реализации проекта строительства Трансафганского железнодорожного коридора.

«Большие перспективы откроются с созданием Трансафганского коридора. 26 июля текущего года в Ташкенте мы провели Международную конференцию на тему «Афганистан: безопасность и экономическое развитие», на которой также приняла участие высокопоставленная делегация Временного правительства Афганистана», - отметил Норов.

По словам главы МИД РУз, представители Движения «Талибан» согласились с тем, что реализация проекта по строительству железной дороги «Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар» представляет важное стратегическое значение для восстановления Афганистана.

«Реализация этого проекта существенно сократит сроки и стоимость транспортировки грузов между крупнейшими субрегионами через Центральную Азию и откроет нашим странам уникальную возможность для прямого выхода на перспективные рынки Южной Азии с совокупным населением 1,9 миллиарда человек и ВВП в 3,5 триллиона долларов», - добавил В.Норов.

Ранее сообщалось, что Ташкенте проходит первое заседание формата «Узбекистан – Азербайджан – Турция» с участием руководителей министерств трех стран, ответственных за вопросы внешней политики, торговли, экономики и транспорта.

В повестке дня мероприятия - вопросы дальнейшего укрепления отношений стратегического партнерства между Узбекистаном, Азербайджаном и Турцией в сферах региональной и международной политики, торговли, экономики, инвестиций и транспорта.

В ходе встречи, как ожидается, будут выработаны новые предложения по расширению взаимовыгодного сотрудничества в указанных направлениях.

По итогам мероприятия будет принята Ташкентская декларация.