Украину покинуло более 9,9 млн человек, - ООН (карта)

CentralAsia (CA) - Украину с начала военной ситуации покинуло 9 млн 926 тыс. 884 человек. Об этом сообщается на сайте Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В Польшу, по данным агентства ООН, уехали более 4,9 млн человек, в Россию – более 1,8 млн, в Венгрию – более 1 млн, в Румынию – около 890 тыс., в Словакию – свыше 627 тыс., Молдову – 549 тыс., Беларусь – 16 тыс. 680.

Численность населения Украины (без Крыма, но со всей территорией Донбасса) на 1 января 2022 года составила 41 млн 167,3 тыс. человек.