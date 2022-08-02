Узбекистан предложил развитие маршрута «страны АТР – Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия/Турция – ЕС»

CentralAsia (UZ) - В своем выступлении на первой Встрече министров Узбекистана, Азербайджана и Турции министр транспорта РУ Илхом Махкамов предложил совместить усилия по развитию мультимодального маршрута «страны АТР – Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия/Турция – ЕС», соединяющих Восток и Запад. Об этом сообщает ИА «Дунё».

«Отрадно сообщить, что по данному маршруту, в 2021 году грузоперевозки из Узбекистана в Турцию выросли более чем в два раза по сравнению с 2020 годом и составили около 1 000 контейнеров», - сказал министр транспорта РУз.

По словам Махкамова, также наблюдается положительная динамика роста грузоперевозки по итогам первой половины текущего года с ростом объема грузоперевозок на 70 процентов.

Ранее сообщалось, что Ташкенте проходит первое заседание формата «Узбекистан – Азербайджан – Турция» с участием руководителей министерств трех стран, ответственных за вопросы внешней политики, торговли, экономики и транспорта.

В повестке дня мероприятия - вопросы дальнейшего укрепления отношений стратегического партнерства между Узбекистаном, Азербайджаном и Турцией в сферах региональной и международной политики, торговли, экономики, инвестиций и транспорта.