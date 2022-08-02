Постпред Китая: визит Пелоси на Тайвань может подорвать отношения КНР и США

Чжан Цзюнь

CentralAsia (CA) - Возможный визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может подорвать отношения с Китаем, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь, передает Reuters.

В связи с вероятным визитом Пелоси на Тайвань ранее сегодня Народно-освободительная армия Китая объявила о начале военных учений в Южно-Китайском море. Они будут длиться до 6 августа.

«Это подорвет отношения между странами. Мы жестко противостоим любым сепаратистским движениям в контексте Тайваня, а также вмешательству во внутренние дела КНР»,— заявил постпред. Он напомнил официальную позицию китайских властей, которые считают, что «Тайвань является неотъемлемой частью Китая». По его словам, власти Китая сделают все, чтобы защитить «суверенитет и территориальную целостность».

1 августа госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что в случае эскалации напряженности из-за визита Пелоси на Тайвань ответственность за это целиком ляжет на власти Китая.

По информации СМИ, в рамках визита в страны Азии Нэнси Пелоси во главе делегации американских конгрессменов прилетит на Тайвань, после чего посетит Законодательный Юань (парламент Тайваня).